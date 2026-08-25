Spectacle C’est de la boum bébé ! Salle Arvest Pleyben
mercredi 27 janvier 2027 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Spectacle C’est de la boum bébé !
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27 10:15:00
fin : 2027-01-27
Date(s) :
2027-01-27
C’est de la boum bébé ! De la compagnie FARIO Arts Vivants.
C’est de la boum bébé est une vraie boum pour les petits ! Un moment festif et décalé à partager avec les enfants dans une ambiance boule à facettes, machines à bulles et comptines traditionnelles.
La musique est jouée en direct avec des synthétiseurs et musiques électro. MOVE YOUR BODY !
Billetterie en ligne sur billetweb et sur place. Tarif unique = 4€ par enfant (gratuit pour les adultes sages qui les accompagnent).
Placement libre. Durée 45min.
Tout public de 6 mois à 4 ans. .
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Spectacle C’est de la boum bébé ! Pleyben a été mis à jour le 2026-08-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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