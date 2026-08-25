Spectacle C’est de la boum bébé ! Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Spectacle C’est de la boum bébé !

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 10:15:00

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-27

C’est de la boum bébé ! De la compagnie FARIO Arts Vivants.

C’est de la boum bébé est une vraie boum pour les petits ! Un moment festif et décalé à partager avec les enfants dans une ambiance boule à facettes, machines à bulles et comptines traditionnelles.

La musique est jouée en direct avec des synthétiseurs et musiques électro. MOVE YOUR BODY !

Billetterie en ligne sur billetweb et sur place. Tarif unique = 4€ par enfant (gratuit pour les adultes sages qui les accompagnent).

Placement libre. Durée 45min.

Tout public de 6 mois à 4 ans. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Spectacle C’est de la boum bébé ! Pleyben a été mis à jour le 2026-08-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE