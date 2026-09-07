Spectacle : chanter pour résister, Le p’tit lido, Bihorel
samedi 19 septembre 2026 · Le p'tit lido · Bihorel
Informations pratiques
Spectacle : chanter pour résister Samedi 19 septembre, 20h00 Le p’tit lido Seine-Maritime
Durée 40 min, dès 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:40:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:40:00+02:00
Chanter pour résister est un spectacle musical et slamé qui propose un mash-up féministe de chansons engagées. Des voix d’hier et d’aujourd’hui se croisent, se répondent et se transforment, mêlant pop, spoken word et parole politique. Entre douceur et colère, les chansons deviennent des manifestes et des espaces de résistance. Une création sensible et percutante qui célèbre le matrimoine musical et sa force d’émancipation collective.
-Transtopie-
Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026
Le p’tit lido Rue Carnot, 76420 Bihorel Bihorel 76420 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 59 56 34 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 59 56 33 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Chanter pour résister est un spectacle musical et slamé qui propose un mash-up féministe de chansons engagées. Des voix d’hier et d’aujourd’hui se croisent, se répondent et se transforment, mêlant et…
©Sophie Lulague
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