Spectacle Chercheuse d’Étoile Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Spectacle Chercheuse d’Étoile

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Un spectacle de danse pensé pour le jeune public, comme une première rencontre avec cet art en mouvement. À travers un parcours initiatique ludique et poétique, les enfants découvrent les bases de la danse, entre jeu, imagination et émerveillement.

.

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A dance show designed for young audiences, as a first encounter with this moving art form. Through a playful and poetic initiatory journey, children discover the basics of dance, between play, imagination and wonder.

L’événement Spectacle Chercheuse d’Étoile Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique