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Spectacle Chers parents rue des sports Mesquer

samedi 22 mai 2027 · rue des sports · Mesquer

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue des sports
Adresse
Artymes
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Spectacle Chers parents

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:30:00
fin : 2027-05-22

Date(s) :
2027-05-22

Théâtre   
Une comédie satirique et grinçante de Emmanuel Patron & Armelle Patron 

Les enfants de la famille Gauthier, Pierre, Jules et Louise, s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer, les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !  

Chers Parents est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. 

  Chers Parents est une comédie satirique et grinçante qui explore avec finesse la complexité des relations familiales, le poids de l’argent et la cupidité, la dynamique et la place de chacun au sein de la fratrie, la volatilité des sentiments, la part d’ombre qui sommeille en chacun, et interroge ce que les parents doivent réellement à leurs enfants.  

La pièce a été distinguée par une nomination pour la Meilleure Comédie aux Molières 2022. 
Le phénomène théâtral Chers Parents totalise déjà plus de 500 000 spectateurs conquis, dépasse les 900 représentations à travers la France et a été adapté au cinéma en 2026 avec près d’un million de spectateurs. 

Une comédie inflammable Le Figaro 
Jubilatoire Le Parisien 
Un pur régal Télérama 

Billetterie   

Mairie  
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr 
Dans nos Offices de tourisme

Tout public, à partir de 12 ans 
Durée 1h30 

Placement libre 

Distribution

De Emmanuel et Armelle PATRON 
Mise en scène Clément POUILLOT 
Avec Philippe BODET, Stéphane EVANS, Gaspard LEGENDRE, Françoise MILET, Clément MORINIÈRE 
Assistant mise en scène Jean-Christophe BRARD 
Scénographie Nadège RENARD 
Costumes Julie COFFINIÈRES 
Musiques originales Anthony BOULC’H 
Création lumière Guillaume BOULOGNE 
Construction décor éco-responsable LA LUCIOLE 
Affiche Studio CAVALE 
Production Théâtre 100 Noms 

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rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Chers parents Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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