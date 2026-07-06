Spectacle Chers parents rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle Chers parents

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 20:30:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Théâtre

Une comédie satirique et grinçante de Emmanuel Patron & Armelle Patron

Les enfants de la famille Gauthier, Pierre, Jules et Louise, s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer, les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !

Chers Parents est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.

Chers Parents est une comédie satirique et grinçante qui explore avec finesse la complexité des relations familiales, le poids de l’argent et la cupidité, la dynamique et la place de chacun au sein de la fratrie, la volatilité des sentiments, la part d’ombre qui sommeille en chacun, et interroge ce que les parents doivent réellement à leurs enfants.

La pièce a été distinguée par une nomination pour la Meilleure Comédie aux Molières 2022.

Le phénomène théâtral Chers Parents totalise déjà plus de 500 000 spectateurs conquis, dépasse les 900 représentations à travers la France et a été adapté au cinéma en 2026 avec près d’un million de spectateurs.

Une comédie inflammable Le Figaro

Jubilatoire Le Parisien

Un pur régal Télérama

Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans nos Offices de tourisme

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 1h30

Placement libre

Distribution

De Emmanuel et Armelle PATRON

Mise en scène Clément POUILLOT

Avec Philippe BODET, Stéphane EVANS, Gaspard LEGENDRE, Françoise MILET, Clément MORINIÈRE

Assistant mise en scène Jean-Christophe BRARD

Scénographie Nadège RENARD

Costumes Julie COFFINIÈRES

Musiques originales Anthony BOULC’H

Création lumière Guillaume BOULOGNE

Construction décor éco-responsable LA LUCIOLE

Affiche Studio CAVALE

Production Théâtre 100 Noms

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rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Chers parents Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44