Spectacle Chilly Gonzales en concert Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence
vendredi 16 octobre 2026 · Grand Théâtre de Provence · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Chilly Gonzales en concert
Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le pianiste et interprète Chilly Gonzales pose ses valises à Aix pour une soirée exceptionnelle au Grand Théâtre, accompagné du violoniste Yannick Hiwat.
Pianiste de formation classique, Chilly Gonzales est aussi un interprète haut en couleurs, fan éperdu de rap, polyglotte et amoureux des mots. Son panache, sa virtuosité et son humour ravageur ne laissent personne indifférent. Adorateur de Liszt autant que des Daft Punk, son univers musical synthétise à lui seul des univers aussi diamétralement opposés que ceux du rap, du classique, de la pop et du jazz en passant par l’électro. Adepte de la provocation, il aime interroger son art et cultiver les rencontres. En duo avec le violoniste Yannick Hiwat, l’auteur-compositeur récompensé d’un Grammy Awards en 2014 pour sa collaboration à l’album Random Access Memories, s’apprête à embraser le public du Grand Théâtre pour un concert événement plein de surprises! .
Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 13 13 20
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English :
Pianist and performer Chilly Gonzales is coming to Aix for a special evening at the Grand Théâtre, accompanied by violinist Yannick Hiwat.
L’événement Spectacle Chilly Gonzales en concert Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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