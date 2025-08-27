Spectacle Cie Alors C’est Quoi? En Avoir ou Pas ? Place de l’Eglise Trégueux

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 21:45:00

2026-03-20

Avoir de la chance, avoir un héritage, avoir de l’argent, avoir un enfant… »En avoir ou pas ? » déborde de partout, s’insinue dans tous les recoins. Dans une forme fragmentaire, deux comédiens nous questionnent sur notre rapport au désir dans un monde qui désire en permanence.

Lydie Le Doeuff aime enquêter, comprendre, comme dans son seule-en-scène Anticyclone accueilli à Ploufragan en 2021, qui aborde la transmission et la mémoire collective de la guerre d’Algérie à travers son histoire familiale.

Encore une fois, on peut compter sur son regard aiguisé, son esprit affûté avec l’aide de son complice de scène pour nous emmener, non sans malice mais toujours avec compassion et humour, dans l’analyse de nos comportements humains.

Sur inscription. A partir de 14 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

