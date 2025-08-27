Spectacle Cie Jo Coop Parce que les Vers n’ont Pas Besoin de Pieds pour s’Envoler Place de l’Eglise Trégueux

Spectacle Cie Jo Coop Parce que les Vers n’ont Pas Besoin de Pieds pour s’Envoler Place de l’Eglise Trégueux mercredi 25 mars 2026.

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 10:30:00

2026-03-25

Enfant, il détestait la lecture et la poésie. La poésie, c’est tout pourri pensait-il. Aujourd’hui, il s’en fait le passeur.

Le comédien Jean Quiclet propose un voyage littéraire, une épopée au cœur d’une bulle, sous un drôle d’igloo

tout chaud, un petit nid pour jouer avec les livres, dire les mots des poètes, les mots qui le touchent et qu’il souhaite voir s’envoler vers l’enfance.

Transmettre cet attachement pour les mots est donc au cœur du spectacle, point de rencontre drôle et léger, émouvant ou impertinent mais qui dit que la poésie est partout, et pas seulement dans les mots.

Sur inscription. A partir de 5 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

