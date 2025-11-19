Spectacle Circus Incognitus Beaumont-Hague La Hague

Spectacle Circus Incognitus

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

CLOWN.

Jamie Adkins est un clown-acrobate américain qui promène sur les scènes du monde entier son personnage sensible, poète aux mille et une inventions.

Circus Incognitus , c’est un peu son histoire, celle d’un homme comme les autres, au charme lunaire mais qui est terrorisé à l’idée de prendre la parole en public…

Il a quelque chose d’essentiel à dire mais à la place des mots qu’il essaie de prononcer, ce sont de petites balles blanches qui lui sortent de la bouche une, puis deux, trois, quatre, cinq, six… avec lesquelles Jamie Adkins commence à inventer le langage du spectacle.

Circus Incognitus , c’est l’intemporelle histoire burlesque d’un petit homme aux prises avec les difficultés de la vie quotidienne et qui apparait très sincèrement étonné des désastres auxquels il parvient à faire face. Mais c’est le corps de Jamie qui parle et il le fait avec une précision et une grâce infinie.

Jamie Adkins met sa virtuosité au service de la fragilité de la vie, telle qu’il veut la représenter et la partager avec le public ce spectacle sans prétention est une méditation pleine d’espérance sur nos vies toujours partagées entre succès et échecs et notre capacité à surmonter les épreuves.

Le double scénique de Jamie Adkins est d’une sincérité absolue dans le don qu’il fait de lui même. C’est sûrement pour cela que sa performance éveille en nous tant d’émotions.

Tout public à partir de 5 ans.

Durée 1h15. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

English : Spectacle Circus Incognitus

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Circus Incognitus La Hague a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Cotentin La Hague