Spectacle Claude VANONY& Dominique WALTER La Rotonde Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

Spectacle Claude VANONY& Dominique WALTER

La Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

28.9

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

2h30 de rire et divertissement avec Claude VANONY & Dominique WALTER C’est toujours pareil, mais c’est jamais la même chose avec l’enterrement du Nonon Bâtisse

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public

28.9 .

La Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

2h30 of laughter and entertainment with Claude VANONY & Dominique WALTER It’s always the same, but it’s never the same with L’enterrement du Nonon Bâtisse (The funeral of Nonon Bâtisse)

Tickets available from the Epinal et sa Région Tourist Office.

L’événement Spectacle Claude VANONY& Dominique WALTER Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT EPINAL ET SA REGION