Spectacle Claude VANONY& Dominique WALTER La Rotonde Thaon-les-Vosges
Spectacle Claude VANONY& Dominique WALTER La Rotonde Thaon-les-Vosges dimanche 8 novembre 2026.
Thaon-les-Vosges
Spectacle Claude VANONY& Dominique WALTER
La Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
28.9
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
2h30 de rire et divertissement avec Claude VANONY & Dominique WALTER C’est toujours pareil, mais c’est jamais la même chose avec l’enterrement du Nonon Bâtisse
Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
28.9 .
La Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
2h30 of laughter and entertainment with Claude VANONY & Dominique WALTER It’s always the same, but it’s never the same with L’enterrement du Nonon Bâtisse (The funeral of Nonon Bâtisse)
Tickets available from the Epinal et sa Région Tourist Office.
L’événement Spectacle Claude VANONY& Dominique WALTER Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT EPINAL ET SA REGION
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