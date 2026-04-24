Spectacle Cleeveland Tout ou rien Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Cleeveland Tout ou rien

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La seule et l’unique , nom du premier spectacle de Cleeveland Roumillac, fut comme un premier Date entre lui et son public.

Un premier rendez-vous qui a débouché sur une histoire; qui continue encore aujourd’hui à porter ses fruits avec une communauté qui ne cesse de s’élargir. Tout ou rien est bien plus qu’un second rendez-vous. Il nous propose une rétrospective sur les derniers événements marquants de sa vie et nous convie dans son intimité. Il nous offre sa véritable vision de l’infidélité avec un prisme différent qui risque d’en surprendre plus d’un(e).

C’est avec humour et humilité qu’il nous confie que lui aussi, malgré son lot d’expériences n’a pas fini de connaître les épreuves que l’on rencontre dans la recherche d’un partenaire de vie.Tout public

23 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

La seule et l’unique , the name of Cleeveland Roumillac’s first show, was like a first Date between him and his audience.

A first date that led to a story; one that continues to bear fruit today with an ever-expanding community. All or nothing is much more than a second Date. He offers us a retrospective on the most recent milestones in his life, and invites us into his private life. He offers us his true vision of infidelity, through a different prism that may surprise many.

With humor and humility, he confides in us that he too, despite his many experiences, is still going through the trials and tribulations of finding a life partner.

L’événement Spectacle Cleeveland Tout ou rien Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ