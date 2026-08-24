Spectacle Climax Théâtre François Villon Vesoul
samedi 20 mars 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle Climax
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 16:00:00
fin : 2027-03-21
Date(s) :
2027-03-20 2027-03-21
Un président de la COP-34 en costume, slip et bouée flamant rose bienvenue dans Climax ! Quatre artistes mêlent danse, chant, acrobaties et humour pour dénoncer le dérèglement climatique, l’épuisement des ressources et l’effondrement de la biodiversité. Entre absurdité et engagement, ce spectacle hilarant et alarmant fait du rire une arme de réflexion. Prix de la presse et Coup de Cœur du Festival d’Avignon 2021. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Climax
L’événement Spectacle Climax Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul 11 septembre 2026
- État des lieux Collectif Porte-avions Rue Baron Bouvier Vesoul 12 septembre 2026
- Libération de Vesoul Jardin Anglais et Monuments des Allées Vesoul 12 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Vesoul, Banque de france de vesoul, Vesoul 18 septembre 2026