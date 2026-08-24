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AGENDA · Vesoul

Spectacle Climax Théâtre François Villon Vesoul

samedi 20 mars 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Spectacle Climax

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 16:00:00
fin : 2027-03-21

Date(s) :
2027-03-20 2027-03-21

Un président de la COP-34 en costume, slip et bouée flamant rose bienvenue dans Climax ! Quatre artistes mêlent danse, chant, acrobaties et humour pour dénoncer le dérèglement climatique, l’épuisement des ressources et l’effondrement de la biodiversité. Entre absurdité et engagement, ce spectacle hilarant et alarmant fait du rire une arme de réflexion. Prix de la presse et Coup de Cœur du Festival d’Avignon 2021.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Climax

L’événement Spectacle Climax Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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