Spectacle « Comme tout le monde », Médiathèque de La Fouillade, La Fouillade

Informations pratiques

Spectacle « Comme tout le monde » Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de La Fouillade Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

D’après l’album jeunesse Comme tout le monde de Charlotte Erlih et Marjolaine Leray

(Éd. Talents Hauts)

Théâtre, manipulation papier et objets

Une petite roulotte rouge sillonne le vaste monde.

Quelle aventure ! Même pas peur… Et puis, un jour, fatiguée, elle s’arrête à l’entrée d’un joli village : pourquoi ne pas s’y reposer ? Mais dès son arrivée, rien ne va plus et les critiques font rage ! Trop rouge, trop ronde, trop ceci, pas assez cela. La petite roulotte voudrait bien rester et être « comme tout le monde » mais ce n’est pas si facile !

Un magnifique spectacle qui invite à la tolérance à l’affirmation de soi.

Jeune public dès 3 ans

Durée : 35 min

Médiathèque de La Fouillade 7 Rte d’Occitanie, 12270 La Fouillade La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie

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©Groupe maritime de théâtre