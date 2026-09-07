Spectacle Comme un souffle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Spectacle Comme un souffle Dimanche 4 octobre, 10h00, 11h15 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Gratuit. Enfant accompagné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:15:00+02:00 – 2026-10-04T11:45:00+02:00

COMME UN SOUFFLE

De la Cie La Croisée des Chemins. Danse et musique.

Ce spectacle mêle réminiscences de mélodies et de danses traditionnelles à des sonorités et chorégraphie contemporaines dans une écriture ouverte à l’improvisation.

COMME UN SOUFFLE est un spectacle à réactions libres, c’est-à-dire que les tout-petits (de la naissance jusqu’à 3 ans) ont la possibilité de réagir librement au spectacle : de l’observation attentive depuis le giron de l’adulte à l’action engagée dans l’espace scénique, chaque enfant est libre, d’évoluer entre ces deux positions.

Durée : env. 30 min.

Dimanche 4 octobre

A 10h :Pour les 0 à 24 mois

A 11h15 :pour les 18 mois à 3 ans

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

De la compagnie La Croisée des Chemins. Danse et musique. Clavim Spectacle

©ClémenceBelenus