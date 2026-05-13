Spectacle Compagnie Pa d’Ocell, Musée Joseph Puig, Perpignan
Spectacle Compagnie Pa d’Ocell, Musée Joseph Puig, Perpignan samedi 23 mai 2026.
Spectacle Compagnie Pa d’Ocell Samedi 23 mai, 20h00 Musée Joseph Puig Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
La Cie Pa d’Ocell revisite la tradition orale autour d’Heraklès et de Sant Jordi, deux personnages mis à l’honneur sur les frappes monétaires présentées dans l’exposition « Mythes et légendes » du Musée des monnaies et médailles Joseph Puig.
Une rencontre amoureuse tragique entre le héros grec et Pyrène, sur le voyage retour du dixième de ses Travaux, donne naissance aux Pyrénées. Après avoir invoqué le saint cavalier, une princesse un brin guerrière se délivre seule du dragon qui veut la dévorer
**20h & 21h00 (**Durée : 45 mn)
À partir de 8 ans
Musée Joseph Puig 42 Av. de Grande Bretagne, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie 0468623764 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/musee-des-monnaies-et-medailles-joseph-puig En 1926, Joseph Puig lègue à la ville de Perpignan sa collection de monnaies et médailles, ainsi que la « Villa les Tilleuls », avec, comme volonté, que cet immeuble ne reçoive aucune autre affectation que celle d’être aménagé en musée. La collection léguée par Joseph Puig était composée de quelques 30.000 monnaies, médailles et objets numismatiques. La ville l’a enrichie et a fait de ce fonds l’un des plus importants de France : le musée possède aujourd’hui 45.000 pièces de toutes les époques et de tous les pays, depuis les premières monnaies jusqu’à l’euro. Gare ferroviaire et routière à 10 minutes à pied
La Cie Pa d’Ocell revisite la tradition orale autour d’Heraklès et de Sant Jordi, deux personnages mis à l’honneur sur les frappes monétaires présentées dans l’exposition « Mythes et légendes » du et…
© compagnie Pa d’Ocell
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