Spectacle Conférence Gustave Courbet Salle Au Montezan Montperreux
Spectacle Conférence Gustave Courbet Salle Au Montezan Montperreux mercredi 25 mars 2026.
Spectacle Conférence Gustave Courbet
Salle Au Montezan 2 rue des Gentianes Montperreux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 19:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Pour fêter le Printemps des Poètes, nous vous invitons à une rencontre avec Gustave Courbet, poète de la nature et peintre de la liberté !
Vous assisterez à un spectacle conférence présenté par ARTHEMUS et mêlant diaporama, film court, moments historiques et correspondance.
Nous vous attendons nombreux !
Soirée organisée par la Bibliothèque de Montperreux et la Médiathèque Pierre Bichet de Oye-et-Pallet. .
Salle Au Montezan 2 rue des Gentianes Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Conférence Gustave Courbet
L’événement Spectacle Conférence Gustave Courbet Montperreux a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS