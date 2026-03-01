Spectacle Conférence Gustave Courbet Salle Au Montezan Montperreux

Spectacle Conférence Gustave Courbet

Salle Au Montezan 2 rue des Gentianes Montperreux Doubs

Pour fêter le Printemps des Poètes, nous vous invitons à une rencontre avec Gustave Courbet, poète de la nature et peintre de la liberté !

Vous assisterez à un spectacle conférence présenté par ARTHEMUS et mêlant diaporama, film court, moments historiques et correspondance.

Nous vous attendons nombreux !

Soirée organisée par la Bibliothèque de Montperreux et la Médiathèque Pierre Bichet de Oye-et-Pallet. .

