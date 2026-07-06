Spectacle Côte à côte rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle Côte à côte

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 17:00:00

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2027-04-22

CÔTE À CÔTE Cie les Balbutiés

Spectacle jeune public interactif

Vous êtes en plein milieu de l’Océan, les mouettes chantent, le soleil brille. Certes, le bateau sur lequel vous avez embarqué a heurté un rocher et pourrait bien couler… Mais gardez le sourire car nous, Loïc et Nicole, personnel de bord de cette croisière, sommes là pour vous raconter une histoire. Et pas n’importe laquelle ! Celle de ces deux îles que vous pouvez apercevoir au loin et de leurs habitants Archibald et Aglaé. Deux solitaires qui s’ignorent et qu’une simple histoire de chaussette va rapprocher…

Utilisant notre bateau comme terrain de jeu, avec la complicité du théâtre d’objets, du jeu burlesque, de cascades involontaires et d’effets très spéciaux, nous vous proposons un voyage époustouflant avec vue sur l’horizon.

Et le tout, en musique, grâce à Richard, notre chef mécano !

Aurélie Bapst et Jérémy Sanaghéal, trentenaires enthousiastes respectivement formés en Suisse et à Avignon, professionnels depuis 2007, auteurs de leurs spectacles,

revendiquent un théâtre accessible à tous et tout terrain, et se plaisent à mixer les disciplines (théâtre, conte, clown, film d’animation, ombres chinoises, marionnette, masque, impro…) avec un penchant pour les bricolages simples et prodigieusement efficaces !

T O G A R I M O Q leur premier spectacle, a reçu le prix spécial du jury professionnel au festival international du spectacle jeune public Au Bonheur des Mômes (Le Grand Bornand / 74), et un accueil chaleureux de Télérama.

Découvrir le spectacle Video

Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans nos offices de tourisme

Tout public, dès 4 ans

Durée 55 min.

Placement libre



Distribution

Avec Aurélie Bapst, Jérémy Sanagheal

Musicien Andréas Martin

Mise en scène Tayeb Hassini

Créations lumières et décors Emmanuel Larue

Conception graphique Julia Cholet

Production, diffusion Anne Guégan

Mentions (résidences, spectacle aidé, soutiens, coproducteurs…)

DRAC Pays de la Loire, Festival La Déferlante, Ville de Barbâtre, Théâtre de la Gobinière, Ville d’Orvault, Ville de La Montagne, Ville de Saint-Aignan de Grandlieu, Théâtre de Cordemais ACLC .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Côte à côte Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44