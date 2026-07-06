Spectacle Côte à côte rue des sports Mesquer
jeudi 22 avril 2027 · rue des sports · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Spectacle Côte à côte
rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22 17:00:00
fin : 2027-04-22
Date(s) :
2027-04-22
CÔTE À CÔTE Cie les Balbutiés
Spectacle jeune public interactif
Vous êtes en plein milieu de l’Océan, les mouettes chantent, le soleil brille. Certes, le bateau sur lequel vous avez embarqué a heurté un rocher et pourrait bien couler… Mais gardez le sourire car nous, Loïc et Nicole, personnel de bord de cette croisière, sommes là pour vous raconter une histoire. Et pas n’importe laquelle ! Celle de ces deux îles que vous pouvez apercevoir au loin et de leurs habitants Archibald et Aglaé. Deux solitaires qui s’ignorent et qu’une simple histoire de chaussette va rapprocher…
Utilisant notre bateau comme terrain de jeu, avec la complicité du théâtre d’objets, du jeu burlesque, de cascades involontaires et d’effets très spéciaux, nous vous proposons un voyage époustouflant avec vue sur l’horizon.
Et le tout, en musique, grâce à Richard, notre chef mécano !
Aurélie Bapst et Jérémy Sanaghéal, trentenaires enthousiastes respectivement formés en Suisse et à Avignon, professionnels depuis 2007, auteurs de leurs spectacles,
revendiquent un théâtre accessible à tous et tout terrain, et se plaisent à mixer les disciplines (théâtre, conte, clown, film d’animation, ombres chinoises, marionnette, masque, impro…) avec un penchant pour les bricolages simples et prodigieusement efficaces !
T O G A R I M O Q leur premier spectacle, a reçu le prix spécial du jury professionnel au festival international du spectacle jeune public Au Bonheur des Mômes (Le Grand Bornand / 74), et un accueil chaleureux de Télérama.
Découvrir le spectacle Video
Billetterie
Mairie
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr
Dans nos offices de tourisme
Tout public, dès 4 ans
Durée 55 min.
Placement libre
Distribution
Avec Aurélie Bapst, Jérémy Sanagheal
Musicien Andréas Martin
Mise en scène Tayeb Hassini
Créations lumières et décors Emmanuel Larue
Conception graphique Julia Cholet
Production, diffusion Anne Guégan
Mentions (résidences, spectacle aidé, soutiens, coproducteurs…)
DRAC Pays de la Loire, Festival La Déferlante, Ville de Barbâtre, Théâtre de la Gobinière, Ville d’Orvault, Ville de La Montagne, Ville de Saint-Aignan de Grandlieu, Théâtre de Cordemais ACLC .
rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Spectacle Côte à côte Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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