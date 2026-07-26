Spectacle Couac Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Arudy

Spectacle Couac Guinguette du Val

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Spectacle (52 min) du collectif A Mardi ! A partir de 10 ans.

Mémé, Maman, Papa et Bébé mènent une vie insouciante et harmonieuse. Tout commence quand cette insouciance est mise à l’épreuve. Un petit couac, l’idée même de la mort, s’invite de manière inattendue. La Mort arrive. Mais pour qui ? Le bonheur n’est peut-être qu’un voyage et la mort, une graine qui annonce un renouveau. Couac.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Spectacle Couac Guinguette du Val

L’événement Spectacle Couac Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées