Spectacle D’Amour Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle D’Amour

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-03 14:30:00

fin : 2026-11-03 15:05:00

Date(s) :

2026-11-03

Avec sa dernière création pour la jeunesse mais aussi pour les plus grands, Thomas Lebrun chorégraphie avec malice une heure d’émission de radio dédiée aux chansons d’amour. Du music-hall français aux comédies musicales de Broadway, en passant par les tubes discos, les sons des années 1990 et les musiques actuelles, les quatre interprètes nous entraînent dans un spectacle ludique et généreux, touchant l’intime du bout de chaque geste. Avec un décor scintillant, des paillettes, des plumes et des cœurs à gogo, voici une soirée tout en douceur tel un cocon qui déborde d’amour.Tout public

8 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With his latest creation for young audiences—but also for adults—Thomas Lebrun playfully choreographs a one-hour radio show dedicated to love songs. From French music hall to Broadway musicals, via disco hits, the sounds of the 1990s, and contemporary music, the four performers sweep us into a playful and generous show, touching on the intimate with every gesture. With a sparkling set, sequins, feathers, and hearts galore, this is an evening as gentle as a cocoon overflowing with love.

L’événement Spectacle D’Amour Forbach a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH