Spectacle Dans la Lune Cie Les Arts Dits Saint-Yrieix-la-Perche

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

C’est votre premier voyage dans l’Espace ? Lulu Berlune vous accueille dans la douceur du halo lunaire. Elle chante en tournant sa loupiote, elle marche en dansant dans ses bottes. Dans l’espace, ses pensées tournicotent… Avec sa boite à musique, elle invente de drôles de formules mathématiques. Et quand elle ne sait pas quoi faire, elle observe le temps qui passe quand il y pense. Elle se tricote une existence légère comme un nuage de plumes. Avec sa longue-vue télescopique, elle dévoile un univers plein de lumières, de magie et de mystères.

Non, vous n’avez pas la berlue ! Les planètes ont la bougeotte, des méduses scintillantes flottent… Avec un peu de chance, vous verrez même passer le Grand Héron Noir ! Personne ne l’a jamais vu, car il vit de l’autre côté de la Lune, mais ça c’est une autre histoire.

Tout public dès 3 ans

Durée 35 min .

+33 5 55 08 88 77

