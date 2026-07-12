Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Spectacle Danse et poésie « Cosmos(e) »

temple, grand rue Le Temple La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Entrée à 15 euros, tarif solidaire à 10euros.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Spectacle « Cosmos(e) » au temple grand-rue Danse et poésie. Un spectacle intimiste venu d’ici et d’ailleurs dans lequel les sentiments virevoltent entre le phrasé de Valentin et les jupes tournoyantes de Sybil.

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temple, grand rue Le Temple La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 84 80 97

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English :

« Cosmos(e) » performance at the temple on Grand-Rue: Dance and poetry. An intimate performance inspired by both here and elsewhere, in which emotions swirl between Valentin’s lines and Sybil’s twirling skirts.

L’événement Spectacle Danse et poésie « Cosmos(e) » La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois