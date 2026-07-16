Spectacle : danse Manon et Camille, Centre Hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen

Informations pratiques

Spectacle : danse Manon et Camille Dimanche 20 septembre, 14h30 Centre Hospitalier du Rouvray Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Une restitution autour de récits de femmes, en corps et en verbes, impactées par la maladie mentale. Dans et après les tempêtes, que (re)construit-on, qui est-on, que devient je et qui sera nous. Que doivent-elles impérativement écrire, impérativement danser. Ici les artistes Camille Dewaele et Manon Basille vous proposent une immersion dans ces trajectoires de femmes, singulières et vibrantes le temps d’une performance musicale, en mot et en geste.

Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue Paul Éluard, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 02 32 95 12 34 https://www.ch-lerouvray.fr/ https://www.facebook.com/CHRouvray76/?modal=admin_todo_tour;https://twitter.com/CHRouvray;https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-du-rouvray/?originalSubdomain=fr Le Centre Hospitalier du Rouvray est un établissement public de santé spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, Elbeuf, Pays de Caux et Pays de Bray.

L’établissement met à disposition des centres d’information et/ou propose des formations sur des thématiques relatives à la santé mentale comme par exemple l’autisme, la prise en charge des détenus et la bientraitance en psychiatrie.

Le Centre Hospitalier du Rouvray est également un lieu de formation universitaire par la présence d’un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et de 2 services hospitalo-universitaires.

Le Centre Hospitalier du Rouvray participe également à des travaux de recherche dans le but de faire évoluer la science et les pratiques en santé mentale. Un bus s’arrête juste en face de l’établissement. Présence de parkings. Informations : https://www.ch-lerouvray.fr/plan-dacces

Une restitution autour de récits de femmes, en corps et en verbes, impactées par la maladie mentale. Dans et après les tempêtes, que (re)construit-on, qui est-on, que devient je et qui sera nous. Que…

© Gauthier Thypa