Spectacle de Candide rue des sports Mesquer
vendredi 5 février 2027 · rue des sports · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Spectacle de Candide
rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05 21:30:00
Date(s) :
2027-02-05
Âmes dansantes et corps battants
Isma et Osy conversent sur scène comme dans la vie. Ils créent un dialogue sensible et supertonique entre la danse hip-hop et le beatbox, s’exprimant de tout leur cœur et de tout leur corps avec une grande complicité. Malgré leur jeune âge, les deux membres du duo Jeunes Princes excellent dans leur art. L’un est danseur, interprète et médiateur auprès de multiples compagnies (Rêvolution, Kaminari, K’rrousel…), le second est double champion de France de beatbox en 2025.
Candide, c’est l’histoire de ce face-à-face, un duel artistique où on se jauge, on s’apprivoise, on se défie et surtout on s’amuse ! On s’émerveille pour la matière artistique de l’autre et on reconnaît les points de connexion rythme détonant, expressivité du corps, énergie explosive !
Les artistes abordent ainsi des situations qui font écho à cette rencontre et à leur propre parcours le regard des autres, le ridicule, la frustration mais aussi et surtout la légèreté de joies simples partagées.
Découvrir le concert.
Billetterie
Mairie
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr
Dans nos offices de tourisme
Tout public, à partir de 6 ans
Durée 1h
Placement libre
Musique Compositions originales
Distribution
Jeunes Princes / Growl Up France (Nouvelle-Aquitaine)
Ismaël Gueye-Delobbe dit Isma danse
Osama Moucharaf dit Osy beatbox
Mise en scène Robin Cavaillès
Direction artistique Emmanuel Heredia dit Orfey
Création son Christopher M’Passi
Création lumière Louise Calzada
Mentions
Un spectacle Growl Up France (Pays de la Loire)
Coproduction JM France
Partenariats Le Performance Compagnie Rêvolution (Bordeaux) • Mairie de Puilboreau
Soutien Sacem .
rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Spectacle de Candide Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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