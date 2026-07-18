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AGENDA · Mesquer

Spectacle de Candide rue des sports Mesquer

vendredi 5 février 2027 · rue des sports · Mesquer

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue des sports
Adresse
Artymes
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Spectacle de Candide

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05 21:30:00

Date(s) :
2027-02-05

Âmes dansantes et corps battants

Isma et Osy conversent sur scène comme dans la vie. Ils créent un dialogue sensible et supertonique entre la danse hip-hop et le beatbox, s’exprimant de tout leur cœur et de tout leur corps avec une grande complicité. Malgré leur jeune âge, les deux membres du duo Jeunes Princes excellent dans leur art. L’un est danseur, interprète et médiateur auprès de multiples compagnies (Rêvolution, Kaminari, K’rrousel…), le second est double champion de France de beatbox en 2025.

Candide, c’est l’histoire de ce face-à-face, un duel artistique où on se jauge, on s’apprivoise, on se défie et surtout on s’amuse ! On s’émerveille pour la matière artistique de l’autre et on reconnaît les points de connexion rythme détonant, expressivité du corps, énergie explosive !
Les artistes abordent ainsi des situations qui font écho à cette rencontre et à leur propre parcours le regard des autres, le ridicule, la frustration mais aussi et surtout la légèreté de joies simples partagées.

Découvrir le concert.
Billetterie  

Mairie 
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr
Dans nos offices de tourisme

Tout public, à partir de 6 ans
Durée 1h
Placement libre

Musique Compositions originales
Distribution
Jeunes Princes / Growl Up France (Nouvelle-Aquitaine)
Ismaël Gueye-Delobbe dit Isma danse
Osama Moucharaf dit Osy beatbox

Mise en scène Robin Cavaillès
Direction artistique Emmanuel Heredia dit Orfey
Création son Christopher M’Passi
Création lumière Louise Calzada

Mentions
Un spectacle Growl Up France (Pays de la Loire)
Coproduction JM France
Partenariats Le Performance Compagnie Rêvolution (Bordeaux) • Mairie de Puilboreau
Soutien Sacem   .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle de Candide Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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