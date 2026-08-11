Spectacle de Caroline Estremo Espace Saugonna Mamers

Informations pratiques

Mamers

Spectacle de Caroline Estremo

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe

Tarif : 7.5 – 7.5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11 22:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Caroline Estremo et son spectacle Enfin, normalement

Normalement adverbe, d’une manière normale, en temps normal.

En 2016, Caroline Estremo est infirmière aux Urgences de Toulouse, quand, après une journée de travail plus compliquée que les autres, elle poste une vidéo à chaud sur ses conditions de travail. Viennent alors à elle des propositions inattendues pour partager son expérience de soignante livres, film, émission TV, et surtout ses spectacles d’humour. Caroline est actuellement en tournée dans toute la France avec son nouveau seule en scène “Enfin, Normalement”, dans lequel elle partage un message d’amour universel.

Normalement, tout le monde aime les histoires d’amour ; et ça tombe bien, parce que Enfin, Normalement c’en est une.

Une histoire d’amour amoureux, mais aussi une histoire d’amour de la vie.

Et comme normalement, on n’a qu’une vie, autant la vivre à fond.

Enfin, normalement.

Je vous raconte comment je suis tombée amoureuse de l’impossible, de l’interdit.

Et surtout, je vous raconte ô combien j’ai appris, que pour apprécier la vue d’en haut, il fallait en chier dans la montée.

Apparemment, ça fait partie du jeu.

Au fait, normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle…

Enfin, Normalement.

Du coup, vous venez ?

Déconseillé aux moins de 14 ans.

Spectacle proposé dans le cadre de la Saison Culturelle Maine Saosnois 2026-2027.

Informations et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com .

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Caroline Estremo and her show Enfin, normalement

L’événement Spectacle de Caroline Estremo Mamers a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Maine Saosnois