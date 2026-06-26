Spectacle de cirque Orphées Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Spectacle de cirque Orphées

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-03-30 20:30:00

fin : 2027-03-30

Date(s) :

2027-03-30

Inspiré du mythe d’Orphée, ce spectacle de cirque chorégraphié explore la confiance et le doute à travers un impressionnant sextet de portés acrobatiques. Une création poétique où les corps en mouvement interrogent notre rapport à la vérité et aux autres.

Entre portés acrobatiques, main à main et acrodanse, Florence Caillon compose une traversée sensible où chaque prise de risque devient le reflet de nos fragilités. Le mythe antique se réinvente pour dialoguer avec notre époque, marquée par la multiplication des informations, les certitudes vacillantes et la nécessité de développer son esprit critique. Portée par une musique originale qui fait écho à Gluck, Monteverdi et Offenbach, cette création de la compagnie L’Éolienne mêle puissance physique, humour et poésie. Les acrobates tissent, éprouvent et réinventent les liens de confiance dans une écriture circassienne d’une grande fluidité, offrant un spectacle aussi spectaculaire que profondément humain.Tout public

25 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Inspired by the myth of Orpheus, this choreographed circus performance explores trust and doubt through an impressive sextet of acrobatic lifts. A poetic creation in which moving bodies question our relationship to truth and to others.

Combining acrobatic lifts, hand-to-hand acrobatics, and acrodance, Florence Caillon crafts a sensitive journey in which every risk taken becomes a reflection of our fragility. The ancient myth is reimagined to engage with our era, marked by an information overload, wavering certainties, and the need to develop critical thinking. Accompanied by original music that echoes Gluck, Monteverdi, and Offenbach, this production by the L’Éolienne company blends physical power, humor, and poetry. The acrobats weave, test, and reinvent bonds of trust through a highly fluid circus style, offering a performance that is as spectacular as it is deeply human.

L’événement Spectacle de cirque Orphées Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION