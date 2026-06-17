Spectacle de cirque Camping du lac Sainte-Eulalie-en-Born mardi 7 juillet 2026.

Sainte-Eulalie-en-Born

Spectacle de cirque

Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Le spectacle est une scène ouverte à l’issu d’un séjour d’acrobatie (adultes)

Les participants sont invités à nous présenter leurs créations existantes ou créées sur place.

Depuis 2009 ces acrobates nous mettent des étoiles dans les yeux, pour un moment de bonne humeur et créativité ! .

Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine inmotion.asso@gmail.com

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English : Spectacle de cirque

L’événement Spectacle de cirque Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grands Lacs