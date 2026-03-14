Spectacle de Clément Blouin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Spectacle de Clément Blouin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 28 novembre 2026.
Spectacle de Clément Blouin
Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Découvrez le premier spectacle de Clément Blouin, magicien, finaliste de La France a un incroyable talent en 2025.
Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med !
Rendez-vous à l’Espace Culturel de Saint Geniez d’Olt le samedi 28 novembre.
+d’infos à venir 10 .
Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
Discover the first show by Clément Blouin, magician and finalist in La France a un incroyable talent in 2025.
L’événement Spectacle de Clément Blouin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)