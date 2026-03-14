Spectacle de Clément Blouin

Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Découvrez le premier spectacle de Clément Blouin, magicien, finaliste de La France a un incroyable talent en 2025.

Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med !

Rendez-vous à l’Espace Culturel de Saint Geniez d’Olt le samedi 28 novembre.

+d’infos à venir 10 .

Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

Discover the first show by Clément Blouin, magician and finalist in La France a un incroyable talent in 2025.

L’événement Spectacle de Clément Blouin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)