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SPECTACLE DE CLOWN les raisins de la connerie Le sonneur bar associatif Montbron

SPECTACLE DE CLOWN les raisins de la connerie Le sonneur bar associatif Montbron dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Le sonneur bar associatif

Adresse : 25 rue d'angoulême

Ville : 16220 Montbron

Département : Charente

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montbron

SPECTACLE DE CLOWN les raisins de la connerie

Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10 18:50:00

Date(s) :
2026-05-10

Spectacle de clown les raisins de la connerie, Cie les humains gauches
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Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 

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English :

Les raisins de la connerie clown show, Cie les humains gauches

L’événement SPECTACLE DE CLOWN les raisins de la connerie Montbron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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