SPECTACLE DE CLOWN les raisins de la connerie Le sonneur bar associatif Montbron
SPECTACLE DE CLOWN les raisins de la connerie Le sonneur bar associatif Montbron dimanche 10 mai 2026.
Montbron
SPECTACLE DE CLOWN les raisins de la connerie
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10 18:50:00
Date(s) :
2026-05-10
Spectacle de clown les raisins de la connerie, Cie les humains gauches
.
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les raisins de la connerie clown show, Cie les humains gauches
L’événement SPECTACLE DE CLOWN les raisins de la connerie Montbron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
À voir aussi à Montbron (Charente)
- Lectures à haute voix Place du Vieux Château Montbron 12 mai 2026
- Gourmandises Culturelles Place du Vieux Château Montbron 12 mai 2026
- Lectures au jardin Place du Vieux Château Montbron 22 mai 2026
- Croqu’histoires Place du Vieux Château Montbron 28 mai 2026
- Exposition artisanale du Burkina Faso Chapelle Sainte Marthe Montbron 27 juillet 2026