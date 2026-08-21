Spectacle de contes (par la cie Vox Alpina), Hospice du Petit-Saint-Bernard, Séez

Informations pratiques

Spectacle de contes (par la cie Vox Alpina) Dimanche 20 septembre, 15h00 Hospice du Petit-Saint-Bernard Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Vox Alpina est une structure culturelle basée en Haute-Savoie, sa vocation est de développer des animations artistiques en lien avec le patrimoine culturel des Alpes, transmettre et partager un héritage culturel auprès de tous les publics.

Hospice du Petit-Saint-Bernard col du Petit-Saint-Bernard 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Vox Alpina est une structure culturelle basée en Haute-Savoie, sa vocation est de développer des animations artistiques en lien avec le patrimoine culturel des Alpes, transmettre et partager un de…

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