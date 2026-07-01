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Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born

jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Paul-en-Born

Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
La Gare de l'Art
Ville
40200 Saint-Paul-en-Born
Département
Landes
Tarif
Tarif de base plein tarif

Saint-Paul-en-Born

Spectacle de contes

La Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Spectacle de contes qui invite petits et grands à tendre l’oreille

A écouter comme une promenade sous les branches ou chaque mot résonne comme une feuille qui frisonne.

?? Tarif Enfants 3 € Adultes 5€

Inscrivez-vous vite !
Réservation par mail lagaredelart@gmail.com   .

La Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   lagaredelart@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan

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