Informations pratiques

Saint-Paul-en-Born

Spectacle de contes

La Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Spectacle de contes qui invite petits et grands à tendre l’oreille

A écouter comme une promenade sous les branches ou chaque mot résonne comme une feuille qui frisonne.

–

?? Tarif Enfants 3 € Adultes 5€

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Réservation par mail lagaredelart@gmail.com .

La Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lagaredelart@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan