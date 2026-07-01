Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born
jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Paul-en-Born
Informations pratiques
Saint-Paul-en-Born
Spectacle de contes
La Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Spectacle de contes qui invite petits et grands à tendre l’oreille
A écouter comme une promenade sous les branches ou chaque mot résonne comme une feuille qui frisonne.
–
?? Tarif Enfants 3 € Adultes 5€
–
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Réservation par mail lagaredelart@gmail.com .
La Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lagaredelart@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan
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