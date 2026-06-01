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Spectacle de danse Chaumont-en-Vexin

Spectacle de danse Chaumont-en-Vexin

Spectacle de danse Chaumont-en-Vexin dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Gymnase Guy de Maupassant route d'Enenco

Ville : 60240 Chaumont-en-Vexin

Département : Oise

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif

Chaumont-en-Vexin

Spectacle de danse

Gymnase Guy de Maupassant route d’Enenco Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-22 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Gala de danse de fin d’année de l’association Modern’Jazz dance.
Gala de danse de fin d’année de l’association Modern’Jazz dance.   .

Gymnase Guy de Maupassant route d’Enenco Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 11 07 00 33  modern.jazz.dance@gmail.com

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English :

Modern’Jazz Dance Association’s End-of-Year Dance Gala.

L’événement Spectacle de danse Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

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