Spectacle de danse Chaumont-en-Vexin
Spectacle de danse Chaumont-en-Vexin dimanche 21 juin 2026.
Chaumont-en-Vexin
Spectacle de danse
Gymnase Guy de Maupassant route d’Enenco Chaumont-en-Vexin Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-22 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Gala de danse de fin d’année de l’association Modern’Jazz dance.
Gala de danse de fin d’année de l’association Modern’Jazz dance. .
Gymnase Guy de Maupassant route d’Enenco Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 11 07 00 33 modern.jazz.dance@gmail.com
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English :
Modern’Jazz Dance Association’s End-of-Year Dance Gala.
L’événement Spectacle de danse Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre