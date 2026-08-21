Spectacle de danse contemporaine « Accords ouverts », Château ducal de Cadillac, Cadillac-sur-Garonne

Informations pratiques

Spectacle de danse contemporaine « Accords ouverts » Dimanche 20 septembre, 18h15 Château ducal de Cadillac Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:15:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:15:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

ACCORDS OUVERTS est une création chorégraphique participative pensée pour investir l’espace public et s’adapter à chaque lieu ainsi qu’au nombre de participants.

Au rythme de la musique, les danseuses et danseurs déploient leurs mouvements dans un dialogue permanent avec le public, dont la proximité nourrit et transforme chaque représentation. Chaque performance devient ainsi une expérience unique, où l’improvisation, la rencontre et le partage donnent naissance à une œuvre vivante, renouvelée à chaque représentation.

Château ducal de Cadillac 4 Place de la Liberation, 33410 Cadillac-sur-Garonne, France Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 33556626958 https://www.chateau-cadillac.fr http://www.facebook.com/chateaudecadillac En voiture : De Bordeaux ou Toulouse : A62, sortie n°2, Podensac, Cerons-Cadillac par D11. De Bordeaux-Pont de Pierre rive droite D10, Cadillac. En train : Gare de Cadillac. En bus : ligne 481 du Transgironde (Bordeaux-Stalingrad >< Langon), arrêt « Place des Capucins » à Cadillac, puis 200m à pied. ACCORDS OUVERTS est une création chorégraphique participative conçue pour évoluer en parfaite symbiose avec l’espace public et le nombre de participants. Les danseurs/danseuses déploient leurs corps … ©AugusteBienvenue2023