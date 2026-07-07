Spectacle de danse Crossover Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Spectacle de danse Crossover

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-05-18 20:30:00

fin : 2027-05-18

Date(s) :

2027-05-18

Avec Crossover, (LA)HORDE et le Ballet national de Marseille imaginent une rencontre inédite entre plusieurs écritures de la danse contemporaine. Trois duos de chorégraphes croisent leurs univers pour faire naître de nouvelles formes, entre dialogue, friction et mouvement.

Sur scène, les œuvres ne sont pas simplement juxtaposées elles s’entrelacent, se répondent et se transforment au contact les unes des autres. Des fragments de pièces marquantes sont réinterprétés dans un espace commun où les corps explorent la confiance, la coordination, l’intime et le collectif. De Rafaela Sahyoun à Fran Diaz, d’Armin Hokmi à Cecilia Bengolea, jusqu’à la rencontre entre (LA)HORDE et Angelin Preljocaj, les générations et les esthétiques se confrontent dans une dramaturgie fluide. Porté par les danseuses et danseurs du Ballet national de Marseille, Crossover célèbre la diversité des langages chorégraphiques et fait du plateau un espace de cohabitation, de négociation et d’invention. Une création collective où chaque singularité nourrit un mouvement commun.Tout public

25 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

With *Crossover*, (LA)HORDE and the National Ballet of Marseille envision a unique encounter between various styles of contemporary dance. Three choreographic duos blend their artistic worlds to give rise to new forms, through dialogue, friction, and movement.

On stage, the works are not simply juxtaposed: they intertwine, respond to one another, and transform through their interaction. Fragments of memorable pieces are reinterpreted in a shared space where the dancers explore trust, coordination, intimacy, and the collective. From Rafaela Sahyoun to Fran Diaz, from Armin Hokmi to Cecilia Bengolea, right up to the encounter between (LA)HORDE and Angelin Preljocaj, generations and aesthetics come face to face in a fluid dramaturgy. Performed by the dancers of the National Ballet of Marseille, Crossover celebrates the diversity of choreographic languages and transforms the stage into a space of coexistence, negotiation, and invention. A collective creation in which each individuality contributes to a shared movement.

L’événement Spectacle de danse Crossover Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT EPINAL ET SA REGION