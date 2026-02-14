Spectacle de danse et de chant Théâtre Gray

Gray

Spectacle de danse et de chant

Théâtre Avenue Révon Gray Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Cap Gray organise un spectacle de danse et de chant. .

Théâtre Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 88 03

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English : Spectacle de danse et de chant

L’événement Spectacle de danse et de chant Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY