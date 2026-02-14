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Spectacle de danse et de chant Théâtre Gray

Spectacle de danse et de chant Théâtre Gray mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Théâtre

Adresse : Avenue Révon

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gray

Spectacle de danse et de chant

Théâtre Avenue Révon Gray Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Cap Gray organise un spectacle de danse et de chant.   .

Théâtre Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 88 03 

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English : Spectacle de danse et de chant

L’événement Spectacle de danse et de chant Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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