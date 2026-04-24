Andance

Spectacle de danse Fièvre

6 rue du Lt. Colonel Michel Meynard Andance Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 19:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Porte de DrômArdèche ouvre sa saison culturelle 2026 ! Samedi 12 mai à 18h30, la Compagnie .Bart s’empare de la scène à Andance pour présenter Fièvre , une pièce aussi brûlante que son titre le suggère. Suivi d’un verre de l’amitié.

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6 rue du Lt. Colonel Michel Meynard Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65

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English :

Porte de DrômArdèche opens its 2026 cultural season! Saturday May 12 at 6.30pm, Compagnie .Bart takes to the stage in Andance to present Fièvre , a play as hot as its title suggests. Followed by a friendly drink.

L’événement Spectacle de danse Fièvre Andance a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche