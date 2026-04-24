Spectacle de danse Fièvre Andance
Spectacle de danse Fièvre Andance mardi 12 mai 2026.
Andance
Spectacle de danse Fièvre
6 rue du Lt. Colonel Michel Meynard Andance Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 19:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Porte de DrômArdèche ouvre sa saison culturelle 2026 ! Samedi 12 mai à 18h30, la Compagnie .Bart s’empare de la scène à Andance pour présenter Fièvre , une pièce aussi brûlante que son titre le suggère. Suivi d’un verre de l’amitié.
.
6 rue du Lt. Colonel Michel Meynard Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Porte de DrômArdèche opens its 2026 cultural season! Saturday May 12 at 6.30pm, Compagnie .Bart takes to the stage in Andance to present Fièvre , a play as hot as its title suggests. Followed by a friendly drink.
L’événement Spectacle de danse Fièvre Andance a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Andance (Ardèche)
- Vallée de la Cance Andance Ardèche 1 mai 2026
- Spectacle de danse Fievre Andance 12 mai 2026
- Spectacle Théâtre d’actualité Andance 17 octobre 2026