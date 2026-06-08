Spectacle de danse Helikopter / Licht Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle de danse Helikopter / Licht

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 21:30:00

Date(s) :

2026-12-03

Karlheinz Stockhausen compose HELIKOPTER en 1996, une œuvre révolutionnaire pour quatuor à cordes et quatre hélicoptères en vol, où le son des rotors s’entremêle de manière fracassante aux notes de musique. Alors même qu’il considère cette partition impossible à mettre en mouvement lorsqu’il la découvre, Angelin Preljocaj, l’une des figures incontournables de la danse française, s’empare de cette création majeure de la musique contemporaine et signe une pièce au geste pur, ciselé et engagé pour six interprètes. Toujours repousser les limites de l’infaisable, c’est aussi ce qui rassemble ces deux artistes comme on le découvre lors d’un entretien vidéo. Cette reprise, vingt-quatre ans après la première, témoigne de la témérité du chorégraphe. Il confie d’ailleurs la composition musicale de son dernier spectacle, LICHT, au DJ mondialement connu et emblématique de la French touch Laurent Garnier. À douze danseuses et danseurs, ils portent alors un nouvel élan, tel un souffle lumineux de liberté. Les corps sont plus amples. Les mouvements plus charnels. Un rayonnement solaire, qui frappe la scène et les costumes colorés, inonde toute la salle pour emporter le public. En réunissant le grand-père de l’électro et l’un de ses plus grands ambassadeurs dans un même programme éblouissant, Angelin Preljocaj ouvre un dialogue entre répertoire et création pour nous offrir une soirée sensorielle et émotionnelle d’une puissance rare.

A partir de 16ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

Karlheinz Stockhausen composed *HELIKOPTER* in 1996, a revolutionary work for string quartet and four helicopters in flight, in which the sound of the rotorsin a stunning way with the musical notes. Even though he considered this score impossible to perform when he first discovered it, Angelin Preljocaj, one of the leading figures in French dance, took on this major work of contemporary music and created a piece characterized by pure, refined, and committed movement for six performers. Constantly pushing the boundaries of the impossible is also what unites these two artists, as we discover in a video interview. This revival, twenty-four years after the premiere, attests to the choreographer’s boldness. He has also entrusted the musical composition for his latest show, LICHT, to the world-renowned DJ and icon of the French touch, Laurent Garnier. %C0 Twelve dancers—both male and female—bring a new %E9lan to the stage, like a luminous breath of freedom. The movements are more expansive. The movements are more sensual. A radiant glow, illuminating the stage and the colorful costumes, floods the entire auditorium, sweeping the audience away. By bringing together the grandfather of electro and one of its greatest ambassadors in a single dazzling program, Angelin Preljocaj opens a dialogue between repertoire and new creation to offer us a sensory and emotional evening of rare power.

Ages 16 and up.

L’événement Spectacle de danse Helikopter / Licht Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH