Spectacle de danse Le grenier Salle Serge Reggiani Le Tréport
Spectacle de danse Le grenier Salle Serge Reggiani Le Tréport samedi 20 juin 2026.
Le Tréport
Spectacle de danse Le grenier
Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cette année, les danseuses vous invitent à pousser la porte d’un univers rempli de souvenirs, de magie et d’émotions… Le Grenier
Au fil des chorégraphies, découvrez les trésors cachés d’un vieux grenier qui reprendront vie sous vos yeux.
Un voyage à travers le temps, les souvenirs et l’imagination, porté par nos danseuses de tous âges.
Sur réservation Ouverture des portes à 19h.
10€ Gratuit de 0 à 14 ans. .
Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie loisirs.jeunesse1990@orange.fr
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English : Spectacle de danse Le grenier
L’événement Spectacle de danse Le grenier Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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