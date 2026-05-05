Spectacle de danse – Le retour en enfance Concervatoire Argentan

Argentan

Spectacle de danse – Le retour en enfance

Concervatoire 2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le retour en enfance

Danse spectacle annuel

Faites le plein de légèreté et d’insouciance le temps d’une soirée avec

les groupes de danse du Conservatoire !

De la chambre d’enfant aux doudous en passant par l’univers onirique de Fantasia,

Bécassine et bien d’autres références, embarquez pour un doux voyage dans le

temps et réveillez l’enfant qui sommeille en vous.

Quai des Arts (salle Quai A)

Tout public/Sur réservation/Places limitées .

Concervatoire 2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 28 03

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English : Spectacle de danse – Le retour en enfance

L’événement Spectacle de danse – Le retour en enfance Argentan a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres d’Argentan Intercom