Spectacle de danse – Le retour en enfance Concervatoire Argentan
Spectacle de danse – Le retour en enfance Concervatoire Argentan vendredi 3 juillet 2026.
Argentan
Spectacle de danse – Le retour en enfance
Concervatoire 2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le retour en enfance
Danse spectacle annuel
Faites le plein de légèreté et d’insouciance le temps d’une soirée avec
les groupes de danse du Conservatoire !
De la chambre d’enfant aux doudous en passant par l’univers onirique de Fantasia,
Bécassine et bien d’autres références, embarquez pour un doux voyage dans le
temps et réveillez l’enfant qui sommeille en vous.
Quai des Arts (salle Quai A)
Tout public/Sur réservation/Places limitées .
Concervatoire 2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 28 03
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English : Spectacle de danse – Le retour en enfance
L’événement Spectacle de danse – Le retour en enfance Argentan a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres d’Argentan Intercom
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