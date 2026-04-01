Spectacle de danse Mélodies d’Auba La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse Mélodies d’Auba

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Nos 60 danseurs et danseuses ont chorégraphié pour vous les incontournables, les grands classiques mais aussi les oubliés et les contemporains de la chanson française ! Brel, Brassens, Souchon, Trenet, Renaud, Vanessa Paradis, Cabrel, Edith Piaf et bien d’autres encore feront vibrer la danse… Une heure de spectacle entre émotion, rire, tendresse, envolée poétique et surprise par les élèves des cours de Dhyana-Danse.

Deux séances, à 14h et 20h théâtre d’impro par les élèves de Natty Humeau, entracte avec buvette et en deuxième partie, danse par les élèves de Cynthia Chicorp. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 98 16 26 auba.oloron@gmail.com

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English : Spectacle de danse Mélodies d’Auba

L’événement Spectacle de danse Mélodies d’Auba Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn