Spectacle de danse Pas perdus Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle de danse Pas perdus

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-04-01 14:00:00

fin : 2027-04-01 15:10:00

Date(s) :

2027-04-01

Nouveau venu sur la scène chorégraphique et ancien élève de l’école de danse l’Opéra national de Paris, Anatole Hossenlopp explore les instants suspendus au creux de nos quotidiens avec sa nouvelle création Pas perdus en référence à la salle du même nom que l’on retrouve dans les édifices publics. Située dans cet espace de passage, la pièce met en scène des corps pris dans le flux, d’où surgissent parfois un regard, un geste, un contact qui semble arrêter le temps. Portée par la musique jazz du Köln Concert de Keith Jarrett, l’un des plus grands pianiste et improvisateur de l’histoire, le spectacle joue sur des variations rythmiques entre mouvement et immobilité, tension et relâchement. La danse déplie ces micro-moments un souffle, un effleurement pour en révéler l’épaisseur sensible. Pas perdus interroge notre rapport au temps et souligne la puissance du lien humain. Sans oublier que notre humanité se manifeste pleinement dans ces instants fragiles et essentiels.^

A partir de 8ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

A newcomer to the dance scene and a former student of the Paris National Opera School, Anatole Hossenlopp explores those suspended moments in the midst of our daily lives with his new creation, *Pas perdus?*, a reference to the waiting rooms of the same name found in public buildings. Set in this transitional space, the piece features bodies caught up in the flow, from which a glance, a gesture, or a touch sometimes emerges that seems to stop time. Set to the jazz music of Keith Jarrett’s *Köln Concert*—one of the greatest pianists and improvisers in history—the performance plays on rhythmic variations between movement and stillness, tension and release. The dance unfolds these micro-moments—a breath, a brush—to reveal their sensory depth. *Pas perdus* explores our relationship with time and highlights the power of human connection. Not to mention that our humanity is most fully expressed in these fragile and essential moments.^

For ages 8 and up.

L’événement Spectacle de danse Pas perdus Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH