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SPECTACLE DE DANSE Salies-du-Salat

SPECTACLE DE DANSE Salies-du-Salat samedi 6 juin 2026.

Adresse : GYMNASE DU BASKET

Ville : 31260 Salies-du-Salat

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Salies-du-Salat

SPECTACLE DE DANSE

GYMNASE DU BASKET Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Chorégraphié par Laure Berton Rival
Buvette et petite restauration sur place. 5  .

GYMNASE DU BASKET Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie   as.fitdance.saleich@gmail.com

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English :

Choreographed by Laure Berton Rival

L’événement SPECTACLE DE DANSE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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