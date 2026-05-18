Salies-du-Salat

SPECTACLE DE DANSE

GYMNASE DU BASKET Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Chorégraphié par Laure Berton Rival

Buvette et petite restauration sur place. 5 .

GYMNASE DU BASKET Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie as.fitdance.saleich@gmail.com

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English :

Choreographed by Laure Berton Rival

L’événement SPECTACLE DE DANSE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE