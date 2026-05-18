SPECTACLE DE DANSE Salies-du-Salat
SPECTACLE DE DANSE Salies-du-Salat samedi 6 juin 2026.
Salies-du-Salat
SPECTACLE DE DANSE
GYMNASE DU BASKET Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Chorégraphié par Laure Berton Rival
Buvette et petite restauration sur place. 5 .
GYMNASE DU BASKET Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie as.fitdance.saleich@gmail.com
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English :
Choreographed by Laure Berton Rival
L’événement SPECTACLE DE DANSE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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