Spectacle de danse Ulysse Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle de danse Ulysse

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06 14:30:00

fin : 2026-11-06 15:30:00

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Œuvre pionnière de 1982 entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris, Ulysse de Jean-Claude Gallotta est revue dans la jouvence des interprètes du Groupe Grenade une école de danse fondée dans les quartiers nord de Marseille, désormais installée à Aix-en-Provence. Sous la houlette de Josette Baïz, enfants et adolescents de toutes origines s’y forment avec exigence et générosité depuis plus de trente ans.

En remontant Ulysse en 2025 avec cette toute nouvelle génération, Jean-Claude Gallotta et Josette Baïz qui dansa la pièce à sa création, nous proposent un spectacle plein d’énergie avec ces jeunes artistes qui, pour beaucoup, deviendront professionnels. Un moment généreux en émotions à partager en famille.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

A pioneering work from 1982 that has become part of the Paris National Opera Ballet’s repertoire, Jean-Claude Gallotta’s *Ulysse* is being revived with a fresh cast from the Groupe Grenade ? a dance school founded in the northern neighborhoods of Marseille and now based in Aix-en-Provence. Under the guidance of Josette Ba%EFz, children and teenagers from all backgrounds have been trained there with rigor and generosity for over thirty years.

By restaging *Ulysse* in 2025 with this brand-new generation—Jean-Claude Gallotta and Josette Ba%EFz, who danced in the piece when it premiered—present an energetic performance featuring these young artists, many of whom will go on to become professionals. A heartwarming experience to share with the whole family.

L’événement Spectacle de danse Ulysse Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH