Spectacle de danse Void Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle de danse Void

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17 21:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Après avoir joué nombre de ses spectacles qui ont marqué l’histoire du Carreau depuis trente ans, Wim Vandekeybus, chorégraphe majeur de la scène belge et internationale, revient pour présenter Void, sa toute dernière production. Avec une envie qu’il aime à caractériser de plus petit , il envisage ce geste comme tout aussi précieux dans son parcours de créateur. Au cœur d’une scénographie minimaliste, six interprètes incarnent des personnages que l’on considère hors des cadres ou encore à la marge. Sur scène, chacun dans sa bulle en référence au titre anglais de la pièce, ils se croisent, se confrontent et coexistent. Avec la danse, ils racontent leurs trajectoires singulières et convoquent une force fascinante pour tracer leur chemin extraordinaire. L’intensité des mouvements et des expressions, oppose l’énergie et le risque à l’instinct et l’impulsion. Sur une musique jazz et percussive, ponctuée de silences assourdissants, nous explorons les mondes intérieurs de ces figures différentes. Une soirée qui célèbre la richesse des singularités, par un artiste adepte des instants où survient la catastrophe, pour mieux saisir nos émotions.

A partir de 16ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

After staging numerous productions that have left their mark on the history of Le Carreau over the past thirty years, Wim Vandekeybus, a leading choreographer on the Belgian and international scenes, returns to present *Void*, his latest production. With a desire he likes to describe as “smaller,” he views this work as just as precious in his creative journey. Set against a minimalist stage design, six performers embody characters who are considered outsiders or on the margins of society. On stage, each in their own bubble—a reference to the play’s English title—they cross paths, confront one another, and coexist. Through dance, they recount their unique journeys and summon a fascinating force to chart their extraordinary paths. The intensity of their movements and expressions pits energy and risk against instinct and impulse. Set to jazz and percussive music, punctuated by deafening silences, we explore the inner worlds of these diverse figures. An evening that celebrates the richness of individuality, presented by an artist who thrives on moments when catastrophe strikes, allowing us to better grasp our emotions.

Ages 16 and up.

L’événement Spectacle de danse Void Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH