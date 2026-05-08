Spectacle de danses folkloriques basques rue Dongaitz Anaiak Urrugne

Urrugne

Spectacle de danses folkloriques basques

rue Dongaitz Anaiak fronton municipal Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Danses typiques du Pays Basque de la danse des marchandes de poissons aux quadrilles basques en passant par le salut du drapeau … Restauration sur place avec talo et frites et boissons. .

rue Dongaitz Anaiak fronton municipal Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Spectacle de danses folkloriques basques

L’événement Spectacle de danses folkloriques basques Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque