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Spectacle de danses folkloriques basques rue Dongaitz Anaiak Urrugne

Spectacle de danses folkloriques basques rue Dongaitz Anaiak Urrugne

Spectacle de danses folkloriques basques rue Dongaitz Anaiak Urrugne jeudi 20 août 2026.

Lieu : rue Dongaitz Anaiak

Adresse : fronton municipal

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Urrugne

Spectacle de danses folkloriques basques

rue Dongaitz Anaiak fronton municipal Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Danses typiques du Pays Basque de la danse des marchandes de poissons aux quadrilles basques en passant par le salut du drapeau … Restauration sur place avec talo et frites et boissons.   .

rue Dongaitz Anaiak fronton municipal Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Spectacle de danses folkloriques basques

L’événement Spectacle de danses folkloriques basques Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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