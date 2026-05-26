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Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA Rue Ayguebère Laruns

Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA Rue Ayguebère Laruns

Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA Rue Ayguebère Laruns mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Rue Ayguebère

Adresse : Espace 2015

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Laruns

Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA .
Un ballet magique et sensuel qui nous transporte d’un claquement de doigts et d’un coup de talon en Espagne.
Mouvements et musiques s’entremêlent pour nous immerger au coeur d’une création artistique propre, pleine de chaleur et de soleil   .

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   animations@laruns.fr

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English : Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA

L’événement Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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