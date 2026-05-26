Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA Rue Ayguebère Laruns
Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA Rue Ayguebère Laruns mardi 21 juillet 2026.
Laruns
Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA .
Un ballet magique et sensuel qui nous transporte d’un claquement de doigts et d’un coup de talon en Espagne.
Mouvements et musiques s’entremêlent pour nous immerger au coeur d’une création artistique propre, pleine de chaleur et de soleil .
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animations@laruns.fr
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English : Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA
L’événement Spectacle de Flamenco avec AMAYA et son ballet espagnol MEDIA LUNA Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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