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Spectacle de Jesse Salle Artymès Mesquer

vendredi 23 octobre 2026 · Salle Artymès · Mesquer

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Artymès
Adresse
Rue des Sports
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Spectacle de Jesse

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23 22:30:00

Date(s) :
2026-10-23

Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.
On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.
On aurait pu dire petit-fils de paysans , premiers amours , géniteur inconnu , ou regards en biais dans les pissotières .
On aurait pu.
On aurait pu dire honnêteté, transparence, vérité , mais à l’oreille ça piquait un peu. 
Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel.

Découvrir Video Jessé
Billetterie  

Mairie 
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr
Dans nos Offices de tourisme 

Tout public, à partir de 14 ans
Placement libre   .

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle de Jesse Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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