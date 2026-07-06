Spectacle de Jesse Salle Artymès Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle de Jesse

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23 22:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.

On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.

On aurait pu dire petit-fils de paysans , premiers amours , géniteur inconnu , ou regards en biais dans les pissotières .

On aurait pu.

On aurait pu dire honnêteté, transparence, vérité , mais à l’oreille ça piquait un peu.

Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel.

Découvrir Video Jessé

Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans nos Offices de tourisme

Tout public, à partir de 14 ans

Placement libre .

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle de Jesse Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44