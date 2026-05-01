Spectacle De la Cave au Grenier Châteaudun
Spectacle De la Cave au Grenier Châteaudun samedi 30 mai 2026.
Châteaudun
Spectacle De la Cave au Grenier
Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Etoile de Brou Danse présente son spectacle De la Cave au Grenier avec les classes de danse contemporaine, classique, moderne, jazz, éveil et initiation. Spectacle mis en scène par Laurane Ligneau et Pauline Yvard.
Ouverture des portes à 19h15 10 .
Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
L’Etoile de Brou Danse presents its show De la Cave au Grenier (From the Cellar to the Attic) with contemporary, classical, modern, jazz, early-learning and introductory dance classes. Directed by Laurane Ligneau and Pauline Yvard.
L’événement Spectacle De la Cave au Grenier Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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