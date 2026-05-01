Châteaudun

Spectacle De la Cave au Grenier

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Etoile de Brou Danse présente son spectacle De la Cave au Grenier avec les classes de danse contemporaine, classique, moderne, jazz, éveil et initiation. Spectacle mis en scène par Laurane Ligneau et Pauline Yvard.

Ouverture des portes à 19h15 10 .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

L’Etoile de Brou Danse presents its show De la Cave au Grenier (From the Cellar to the Attic) with contemporary, classical, modern, jazz, early-learning and introductory dance classes. Directed by Laurane Ligneau and Pauline Yvard.

L’événement Spectacle De la Cave au Grenier Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN