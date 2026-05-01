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Spectacle De la Cave au Grenier Châteaudun

Spectacle De la Cave au Grenier Châteaudun

Spectacle De la Cave au Grenier Châteaudun samedi 30 mai 2026.

Adresse : Espace Malraux

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Spectacle De la Cave au Grenier

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Etoile de Brou Danse présente son spectacle De la Cave au Grenier avec les classes de danse contemporaine, classique, moderne, jazz, éveil et initiation. Spectacle mis en scène par Laurane Ligneau et Pauline Yvard.
Ouverture des portes à 19h15 10  .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

L’Etoile de Brou Danse presents its show De la Cave au Grenier (From the Cellar to the Attic) with contemporary, classical, modern, jazz, early-learning and introductory dance classes. Directed by Laurane Ligneau and Pauline Yvard.

L’événement Spectacle De la Cave au Grenier Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN

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