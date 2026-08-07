Spectacle de la Compagnie Bancale Le membre fantôme Salle de spectacle L’Ellipse Moëlan-sur-Mer
vendredi 20 novembre 2026 · Salle de spectacle L'Ellipse · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Spectacle de la Compagnie Bancale Le membre fantôme
Salle de spectacle L’Ellipse Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 21:00:00
fin : 2026-11-20 22:15:00
Date(s) :
2026-11-20
Dans ce spectacle, on parle de chutes et de blessures, au sens propre comme au figuré. On parle aussi avec humour et tendresse, des peurs que chacun porte en lui, du dépassement de soi, du handicap.
Et au-delà des récits de vie, on se laisse éblouir par les prouesses techniques de ces quatre artistes qui, tour à tous, s’exercent à la bascule coréenne, aux sangles aériennes, au mât chinois… Le tout porté sur scène par de la musique live.
A partir de 8 ans. .
Salle de spectacle L’Ellipse Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00
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English :
L’événement Spectacle de la Compagnie Bancale Le membre fantôme Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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