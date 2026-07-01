Spectacle de la Sainte-Anne Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin
samedi 25 juillet 2026 · Place Sainte-Anne · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Bricquebec-en-Cotentin
Spectacle de la Sainte-Anne
Place Sainte-Anne Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La grande soirée spectacle de la Sainte-Anne aura lieu le samedi 25 juillet, à la salle Jean Eliard de Bricquebec-en-Cotentin !
Cette année les troupes venues de Pologne, Ukraine, Belgique et France seront à l’honneur.
Profitez de ce moment au milieu d’un week-end festif et haut en couleurs.
Ouverture des portes à 20h30. .
Place Sainte-Anne Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie
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English : Spectacle de la Sainte-Anne
L’événement Spectacle de la Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cotentin
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