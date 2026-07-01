Spectacle de la Sainte-Anne Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin

Informations pratiques

Bricquebec-en-Cotentin

Spectacle de la Sainte-Anne

Place Sainte-Anne Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La grande soirée spectacle de la Sainte-Anne aura lieu le samedi 25 juillet, à la salle Jean Eliard de Bricquebec-en-Cotentin !

Cette année les troupes venues de Pologne, Ukraine, Belgique et France seront à l’honneur.

Profitez de ce moment au milieu d’un week-end festif et haut en couleurs.

Ouverture des portes à 20h30. .

Place Sainte-Anne Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie

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English : Spectacle de la Sainte-Anne

L’événement Spectacle de la Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cotentin