Spectacle De la sexualité des Orchidées à Villers-Bocage Rue Richard Lenoir Villers-Bocage

Informations pratiques

Villers-Bocage

Spectacle De la sexualité des Orchidées à Villers-Bocage

Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:30:00

fin : 2027-04-16 21:45:00

Date(s) :

2027-04-16

Avec un humour malicieusement irrévérencieux et une curiosité sans limite, Sofia Teillet nous entraîne dans une aventure aussi improbable que fascinante la reproduction des orchidées. Schémas à l’appui, anecdotes en cascade, elle décrypte les stratégies de séduction les plus extravagantes du monde

Avec un humour malicieusement irrévérencieux et une curiosité sans limite, Sofia Teillet nous entraîne dans une aventure aussi improbable que fascinante la reproduction des orchidées. Schémas à l’appui, anecdotes en cascade, elle décrypte les stratégies de séduction les plus extravagantes du monde végétal. Car derrière leur apparente élégance, les orchidées déploient des trésors d’ingéniosité pour parvenir à leurs fins être fécondées, coûte que coûte. Mais ce qui pourrait n’être qu’une leçon de sciences naturelles devient peu à peu un terrain de jeu jubilatoire pour la pensée. .

Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Spectacle De la sexualité des Orchidées à Villers-Bocage

With a mischievously irreverent sense of humour and boundless curiosity, Sofia Teillet takes us on an adventure that is as improbable as it is fascinating: the reproduction of orchids. With the help of diagrams and a wealth of anecdotes, she unravels the world’s most extravagant courtship strategies

L’événement Spectacle De la sexualité des Orchidées à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité