Spectacle de l’Amicale Brindille Planguenoual Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Spectacle de l’Amicale Brindille

Planguenoual 16 Lieu-dit Saint-Plestan Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Au programme conte, projet Murphy, concert piano, chant et violoncelle.

Avec Liouba Frydman, Clara Achour et Aloïs Chalopin.

Boissons et crêpes sucrées en vente sur place. .

Planguenoual 16 Lieu-dit Saint-Plestan Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 89 82

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English :

L’événement Spectacle de l’Amicale Brindille Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor