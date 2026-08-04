Spectacle de l’Amicale Brindille Planguenoual Lamballe-Armor
mardi 4 août 2026 · Planguenoual · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Spectacle de l’Amicale Brindille
Planguenoual 16 Lieu-dit Saint-Plestan Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Au programme conte, projet Murphy, concert piano, chant et violoncelle.
Avec Liouba Frydman, Clara Achour et Aloïs Chalopin.
Boissons et crêpes sucrées en vente sur place. .
Planguenoual 16 Lieu-dit Saint-Plestan Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 89 82
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English :
L’événement Spectacle de l’Amicale Brindille Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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